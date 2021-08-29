У Флориді Tesla на автопілоті влетіла у припаркований патрульний автомобіль

Деталі

Рано вранці в суботу 27-річний водій Model 3 врізався в припаркований автомобіль дорожнього патруля Флориди, коли офіцер на авто зупинився, щоб допомогти іншому водієві. Потім Model 3 зіткнулась з іншим припаркованим автомобілем.

На щастя, у результаті аварії обійшлося без жертв.

Офіційні особи все ще з'ясовують причину аварії.

CNBC вказує на те, що ще не визначено, чи спровокував автопілот Tesla аварію, чи сприяв їй.

Доповнення

Чергова аварія за участю Tesla на автопілоті сталася майже через два тижні після того, як Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) у США почало розслідування щодо системи допоміжного водіння (автопілот) компанії. Зокрема, воно буде зосереджене на 11 інцидентах, що сталися в 2018 році, коли автомобілі Tesla з активованим автопілотом або круїз-контролем врізалися у припарковані автомобілі швидкої допомоги. У результаті інцидентів 17 осіб отримали поранення і одна людина загинула.

Розслідування NHTSA буде охоплювати автомобілі Tesla, вироблені в період з 2014 по 2021 рік, в тому числі Tesla Model Y, Model X, Model S і Model 3, загальна кількість яких становить близько 756 тисяч автомобілів.

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