Во Флориде Tesla на автопилоте влетела в припаркованный патрульный автомобиль

КИЕВ. 29 августа. УНН. Автомобиль Tesla с системой автопилота, которая, вопреки своему названию, не позволяет автомобилю управлять самим собой, снова попал в аварию. На этот раз Tesla Model 3 2019 года выпуска с активированным автопилотом врезалась в два припаркованных автомобиля на обочине шоссе недалеко от центра Орландо в американском штате Флориде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gizmodo.