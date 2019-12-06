У Флориді після спроби пограбування магазину вбиті чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Чотири людини були вбиті в четвер у південній частині американського штату Флорида після спроби пограбування ювелірного магазину і захоплення заручника. Про це повідомила газета The Miami Herald з посиланням на представників поліції, передає УНН.
За даними влади, двоє чоловіків зробили невдалу спробу пограбування ювелірного магазину в місті Корал-Гейблс. Йдучи від поліції, вони викрали вантажну машину компанії експрес-доставки UPS і взяли в заручники водія.
Зловмисники відкрили вогонь по поліцейським, що переслідували їх. У перестрілці було вбито заручника та чоловіка, який випадково опинився поруч з місцем події. Самих злочинців застрелили співробітники правоохоронних органів.
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Нагадаємо, внаслідок стрілянини в Каліфорнії загинули п’ятеро людей.