У ФК "Металіст" засудили рішення "Кривбасу" розмістити вболівальників клубу "до клітки"

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“З глибоким жалем та розчаруванням констатуємо той факт, що сьогодні під час матчу „Кривбас“ — „Металіст“ (0:5) клуб із Кривого Рогу своїм рішенням замкнути уболівальників нашої команди до клітки продемонстрував зневагу не тільки до харківських фанатам, а й до всієї футбольної громадськості”, — вказали у клубі.

“У сучасному світі такий крок давно вважається порушенням етики, моралі та прав вільних громадян. Перетворювати гостьову трибуну у концтабір — це низько та бридко. Просимо УАФ, ПФЛ та колег з розвитку українського футболу звернути увагу на цей обурливий епізод, дати правову оцінку діям футбольного клубу „Кривбас“ й розглянути питання про те, щоб у подальшому такі кричущі інциденти не повторювалися”, — додали у ФК “Металіст”.