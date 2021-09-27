В ФК "Металлист" осудили решение "Кривбасса" разместить болельщиков клуба "в клетку"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. С глубоким сожалением и разочарованием в ФК “Металлист” констатировали тот факт, что во время матча “Кривбасс” — “Металлист” (0:5) клуб из Кривого Рога своим решением замкнуть болельщиков команды “в клетку”, сообщили в клубе.
Детали
“С глубочайшим сожалением и разочарованием констатируем тот факт, что сегодня во время матча „Кривбасс“ — „Металлист“ (0:5) клуб из Кривого Рога своим решением запереть болельщиков нашей команды в клетку продемонстрировал пренебрежение не только к харьковским фанатам, но и ко всей футбольной общественности”, — указали в клубе.
“В современном мире такой шаг давно считается нарушением этики, морали и прав свободных граждан. Превращать гостевую трибуну в концлагерь — это низко и безобразно. Просим УАФ, ПФЛ и коллег по развитию украинского футбола обратить внимание на этот возмутительный эпизод, дать правовую оценку действиям футбольного клуба „Кривбасс“ и рассмотреть вопрос о том, чтобы в дальнейшем такие вопиющие инциденты не повторялись”, — добавили в ФК “Металлист”.