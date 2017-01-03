У ФК “Дніпро” почали сплачувати борг співробітникам
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 3 січня. УНН. У футбольному клубі “Дніпро” почали процес виплати заборгованості перед співробітниками, передає УНН-Центр з посиланням на прес-службу клубу.
Як стало відомо, ще не всі заборговані кошти виплачені.
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Зазначимо, що зарплату футболістам “Дніпра” платять регулярно, а от перед працівниками клубу зросла заборгованість за одинадцять місяців.
Нагадаємо, через борги тренерам, агентам та екс-гравцям ФК “Дніпро” потрапив під загрозу пониження до Першої ліги України.