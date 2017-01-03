В ФК "Днепр" начали погашать долг сотрудникам
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 3 января. УНН. В футбольном клубе "Днепр" начали процесс выплаты задолженности перед сотрудниками, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу клуба.
Как стало известно, еще не все долги выплачены.
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Отметим, что зарплату футболистам "Днепра" платят регулярно, а вот перед работниками клуба возросла задолженность за одиннадцать месяцев.
Напомним, из-за долгов тренерам, агентам и экс-игрокам ФК "Днепр" попал под угрозу понижения в Первую лигу Украины.