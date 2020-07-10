У Фінляндії відмовили чоловікові бути поліцейським через подвійне громадянство - другий паспорт був російським

Суд скасував раніше винесену ухвалу адміністративного суду, який постановив, що рішення про недопущення до навчання було невірним.

Інцидент стався в 2018 році. Кандидат на місце в академії успішно пройшов вступні випробування, але на навчання його не прийняли через нестачу довіри в світлі наявності іноземних зв’язків, інформація про які була отримана в ході проведеної у відношенні нього перевірки безпеки перед початком навчання.

Як вказали в академії, “через наявність громадянства РФ у кандидата були такі зобов’язання, які можуть йти врозріз із зобов’язаннями співробітника поліції Фінляндії”.

Як стверджується в рішенні Вищого адміністративного суду, “людей з громадянством Фінляндії та РФ в Росії вважають лише громадянами РФ, і є свідчення того, що на людей з подвійним громадянством, які перебувають на службі в фінських органах безпеки, намагалися чинити тиск”. Суд при цьому зазначає, що саме по собі громадянство РФ “не повинно розглядатися як фактор, який завжди може ставити під загрозу належне і незалежне виконання поліцейських обов’язків”.

Довідка: з 1 липня 2019 року у Фінляндії набув чинності закон, що обмежує прийом на роботу у фінські Сили оборони людей з подвійним громадянством. Згідно з документом, “на посаду в Силах оборони можна призначити тільки людину, у якої немає другого громадянства такої держави чи інших іноземних зв’язків, які загрожували б безпеці фінської держави, громадській безпеці, оборонним можливостям або міжнародним зв’язкам Фінляндії”. Громадянство яких саме країн мається на увазі, в документі не вказано.

Закон вніс корективи і в прийняття на військові посади в Прикордонну охорону Фінляндії. Там в подальшому працювати на таких посадах теж зможуть тільки ті, у кого немає подвійного громадянства або іноземних зв’язків, які загрожують безпеці Фінляндії. При оцінці того, чи може людина з подвійним громадянством бути прийнята на службу, “важливим буде розуміння того, наскільки ймовірно, що її іноземні зв’язку можуть стати джерелом небажаного впливу на нього”, пояснили в МВС.