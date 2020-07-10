У Финляндии отказали мужчине быть полицейским из-за двойного гражданства - второй паспорт был российским

Суд отменил ранее вынесенное решение административного суда, постановившего, что решение о недопущении до учебы было неверным.

Инцидент произошел в 2018 году. Кандидат на место в академии успешно прошел вступительные испытания, но на учебу его не приняли из-за недостатка доверия в свете наличия иностранных связей, информация о которых была получена в ходе проведенной в отношении него проверки безопасности перед началом обучения.

Как указали в академии, “из-за наличия гражданства РФ у кандидата были такие обязательства, которые могут идти вразрез с обязательствами сотрудника полиции Финляндии”.

Как утверждается в решении Высшего административного суда, “людей с гражданством Финляндии и РФ в России считают только гражданами РФ, и есть свидетельства того, что на людей с двойным гражданством, находящихся на службе в финских органах безопасности, пытались оказывать давление”. Суд при этом отмечает, что само по себе гражданство РФ “не должно рассматриваться как фактор, который всегда может ставить под угрозу надлежащее и независимое выполнение полицейских обязанностей”.

Справка: с 1 июля 2019 года в Финляндии вступил в силу закон, ограничивающий прием на работу в финских Силах обороны людей с двойным гражданством. Согласно документу, “на должность в Силах обороны можно назначить только человека, у которого нет второго гражданства такого государства или иных иностранных связей, которые угрожали бы безопасности финского государства, общественной безопасности, оборонным возможностям или международным связям Финляндии”. Гражданство каких именно стран имеется в виду, в документе не указано.

Закон внес коррективы и в принятие на военные должности в Пограничную охрану Финляндии. Там в дальнейшем работать на таких постах тоже смогут только те, у кого нет двойного гражданства или иностранных связей, угрожающих безопасности Финляндии. При оценке того, может ли человек с двойным гражданством быть принят на службу, “важным будет понимание того, насколько вероятно, что его иностранные связи могут стать источником нежелательного воздействия на него”, пояснили в МВД.