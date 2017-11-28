У Фінляндії набув чинності закон про заборону "зелених чоловічків"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент Фінляндії Саулі Нійністьо підписав зміни до закону про територіальне спостереження і в кримінальному законодавстві, передає УНН з посиланням на Yle.
Завдяки змінам в законодавстві, які набрали чинності, влада Фінляндії отримає розширені повноваження в тих випадках, коли безпеці в країні загрожує групі військових без розпізнавальних знаків.
Відповідно до закону, до групи військових без знаків підпадають військові, які діють прямо в інтересах іноземної держави, або від його імені, або з погодженням цієї держави. Закон передбачає для таких груп абсолютну заборону на в'їзд і перебування в країні. Порушення заборони буде каратися відповідно до кримінального кодексу.
Таких військових називають "зеленими чоловічками". Термін пов'язують із зеленою формою російської армії. Одягнені в зелену форму військові без розпізнавальних знаків використовувалися в Україні, а також під час анексії Криму.
Як повідомляв УНН, у Литві пройшли навчання з імітуванням вторгнення “зелених чоловічків”.