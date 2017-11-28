В Финляндии вступил в силу закон о запрете "зеленых человечков"

Благодаря изменениям в законодательстве, которые вступили в силу, власти Финляндии получит расширенные полномочия в тех случаях, когда безопасности в стране грозит группе военных без опознавательных знаков.

Согласно закону, к группе военных без знаков подпадают военные, действующие прямо в интересах иностранного государства, или от его имени, или с согласованием этого государства. Закон предусматривает для таких групп абсолютный запрет на въезд и пребывание в стране. Нарушение запрета будет караться в соответствии с уголовным кодексом.

Таких военных называют "зелеными человечками". Их связывают с зеленой формой русской армии. Одетые в зеленую форму военные без опознавательных знаков использовались в Украине, а также во время аннексии Крыма.

Как сообщал УНН, в Литве прошли обучение с имитированием вторжение "зеленых человечков".