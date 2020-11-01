У Філіппінах через тайфун загинуло щонайменше 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Філіппінах через тайфун “Гоні” загинули щонайменше 10 людей, це найгірший шторм у цьому році. Про це повідомляє УНН із посиланням на South China Morning Post.
“Щонайменше 10 людей загинули, коли тайфун "Гоні" обрушився на Філіппіни в неділю, зірвавши дахи, обірвавши лінії електропередач і спровокувавши повені в найбільш постраждалих районах, де сотні тисяч людей покинули свої будинки”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Південно-китайське море він переміститься у вечір понеділка.
“Від тайфуну може постраждати від 19 до 31 мільйона людей”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у центральній в’єтнамській провінції Куангнам через наближення тайфуну “Молаве” мали евакуювати людей.