В Филиппинах из-за тайфуна погибли по меньшей мере 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Филиппинах из-за тайфуна "Гони" погибли по меньшей мере 10 человек, это худший шторм в этом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.
"По меньшей мере 10 человек погибли, когда тайфун "Гони" обрушился на Филиппины в воскресенье, сорвав крыши, оборвав линии электропередач и вызвав наводнения в наиболее пострадавших районах, где сотни тысяч людей покинули свои дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Южно-Китайское море он переместится в вечер понедельника.
"От тайфуна может пострадать от 19 до 31 миллионов человек", - говорится в сообщении.
Напомним, в центральной вьетнамской провинции Куангнам из-за приближения тайфуна "Молаве" должны были эвакуировать людей.