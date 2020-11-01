В Филиппинах из-за тайфуна погибли по меньшей мере 10 человек

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 20804 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 47132 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 106076 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 85496 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112211 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90237 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97883 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102664 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101423 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101282 просмотра

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В Филиппинах из-за тайфуна погибли по меньшей мере 10 человек

В Филиппинах из-за тайфуна погибли по меньшей мере 10 человек

Киев  •  УНН

 • 14302 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Филиппинах из-за тайфуна "Гони" погибли по меньшей мере 10 человек, это худший шторм в этом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

"По меньшей мере 10 человек погибли, когда тайфун "Гони" обрушился на Филиппины в воскресенье, сорвав крыши, оборвав линии электропередач и вызвав наводнения в наиболее пострадавших районах, где сотни тысяч людей покинули свои дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Южно-Китайское море он переместится в вечер понедельника.

"От тайфуна может пострадать от 19 до 31 миллионов человек", - говорится в сообщении.

Напомним, в центральной вьетнамской провинции Куангнам из-за приближения тайфуна "Молаве" должны были эвакуировать людей.

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