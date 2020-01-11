У Філадельфії відкривається почесне консульство України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У місті Філадельфія (Сполучені Штати Америки) відкривається почесне консульство України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку посольства України у США у Facebook. У суботу було підписано відповідну угоду.
Посол України в США Володимир Єльченко узяв участь в офіційній церемонії підписання угоди про заснування почесного консульства.
"Ми робимо все, щоб ставати ближчими та ефективнішими для українців, які проживають чи перебувають в Америці, тому сьогодні підписали угоду про створення нового почесного консульства України, яке відкривається в одному з найбільших міст східного узбережжя США, колишній тимчасовій американській столиці - місті Філадельфія (штат Пенсильванія)", - зазначається у повідомленні.
Філадельфія є одним з найбільших осередків української громади Америки.
Почесним консулом України у Філадельфії стала Ірина Мазур, громадський діяч, професійний юрист, член ради директорів організації "Разом" та віце-президент Української Федерації Америки.
Згідно з положенням про нештатних (почесних) консулів України виконання окремих консульських функцій може бути доручено Міністерством закордонних справ України за погодженням з державою перебування нештатним (почесним) консулам України.
Почесними консулами можуть бути як громадяни України, так і іноземні громадяни, що займають помітне становище в суспільстві держави перебування і мають необхідні особисті якості. Переваги, привілеї та імунітети почесних консулів визначаються відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини.
Нагадаємо, новий посол України в США представив свої повноваження Трампу від Зеленського.