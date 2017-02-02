У фігурантів бурштинової справи вилучено півтони сонячного каміння та зброю – Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. В ході обшуків у фігурантів бурштинової справи в Олевську Житомирської області вилучено півтони бурштину та зброю. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає УНН.
"Після січневої стрілянини в Олевську було одночасно знято місцевих керівників прокуратури та поліції, які спокійно жили в епіцентрі бурштинової лихоманки. Сьогодні провели першу хвилю обшуків. Вилучено півтони бурштину, зброя",- написав Ю.Луценко.
При цьому, за словами Генпрокурора Україна потребує законодавчого врегулювання питання видобутку бурштину.
Крім того, прес-секретар Ю.Луценка Лариса Сарган повідомила, що слідчі проводять обшуки у самому Олевську та населених пунктах навколо райцентру, а також в інших селищах на півночі Житомирської області.
"Виявляють скупщиків та причетних до незаконного видобутку та збуту бурштину, а також причетних до перестрілки 16 січня цього року в Олевську",- написала вона.
Нагадаємо, 16 січня близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про сутичку між кількома десятками чоловіків із застосуванням зброї на центральній площі м. Олевська.
За попередньою інформацією, конфлікт виник як на побутовому ґрунті, так і внаслідок кримінальних розбірок між місцевими жителями та приїжджими зі Львівщини. Внаслідок стрілянини постраждали семеро людей.
Також нагадаємо, що вчора помер ще один потерпілий від стрілянини в Олевську. П'ятьом учасникам цієї події вже обрано міру запобіжного заходу: четверо – під вартою, ще один чоловік перебуває під домашнім арештом.