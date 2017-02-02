У фигурантов янтарного дела изъято полтонны солнечного камня и оружие - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В ходе обысков у фигурантов янтарного дела в Олевске Житомирской области изъято полтонны янтаря и оружие. Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает УНН.
"После январской стрельбы в Олевске было одновременно снято местных руководителей прокуратуры и полиции, которые спокойно жили в эпицентре янтарной лихорадки. Сегодня провели первую волну обысков. Изъято полтонны янтаря, оружие", - написал Ю.Луценко.
При этом, по словам Генпрокурора Украины требует законодательного урегулирования вопрос добычи янтаря.
Кроме того, пресс-секретарь Ю.Луценко Лариса Сарган сообщила, что следователи проводят обыски в самом Олевске и населенных пунктах вокруг райцентра, а также в других поселках на севере Житомирской области.
"Выявляют скупщиков и причастных к незаконной добычи и сбыту янтаря, а также причастных к перестрелке 16 января этого года в Олевске", - написала она.
Напомним, 16 января около часа ночи в полицию поступило сообщение о столкновении между несколькими десятками мужчин с применением оружия на центральной площади г.Олевск.
По предварительной информации, конфликт возник как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области. В результате стрельбы пострадали семь человек.
Также напомним, что вчера умер еще один пострадавший от стрельбы в Олевске. Пяти участникам этого события уже избрана мера пресечения: четверо - под стражей, еще один человек находится под домашним арестом.