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У ФФУ високо оцінили потенціал юнацької збірної України на Євро-2018

У ФФУ високо оцінили потенціал юнацької збірної України на Євро-2018

Київ • УНН

 • 6223 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Є усі підстави розраховувати на успішний виступ української юнацької збірної з футболу на Євро-2018. Про це заявив перший віце-президент ФФУ Олег Протасов, передає УНН із посиланням на прес-службу ФФУ.

"Вважаю, що потенціал у нашої юнацької збірної для успішного виступу на цьому Євро є. Будемо сподіватися й вірити", - сказав він.

За його словами, перед українськими юнаками стоїть серйозне завдання - пробитися через чемпіонат Європи на юнацький чемпіонат світу.

"Тому у фінальній частині Євро збірна й буде відштовхуватися від цього завдання", - пояснив Протасов.

Треба грати від матчу до матчу і прагнути до перемоги в кожному поєдинку. Якщо вийде досягти цієї мети, це буде відмінним результатом", - додав перший віце-президент ФФУ.

Нагадаємо, що вчора українська юнацька збірна з футболу обіграла команду Франції із рахунком 2:1. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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