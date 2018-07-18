В ФФУ высоко оценили потенциал юношеской сборной Украины на Евро-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Есть все основания рассчитывать на успешное выступление украинской юношеской сборной по футболу на Евро-2018. Об этом заявил первый вице-президент ФФУ Олег Протасов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
“Считаю, что потенциал у нашей юношеской сборной для успешного выступления на этом Евро есть. Будем надеяться и верить”, — сказал он.
По его словам, перед украинскими юношами стоит серьезная задача — пробиться через чемпионат Европы на юношеский чемпионат мира.
“Поэтому в финальной части Евро сборная и будет отталкиваться от этой задачи”, — пояснил Протасов.
Надо играть от матча к матчу и стремиться к победе в каждом поединке. Если получится достичь этой цели, это будет отличным результатом", - добавил первый вице-президент ФФУ.
Напомним, что вчера украинская юношеская сборная по футболу обыграла команду Франции со счетом 2:1.