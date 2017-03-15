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У Феодосії співробітники ФСБ арештували кримського татарина

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Надійшло повідомлення про новий арешт в Криму: у Феодосії ФСБ-шники затримали Еміля Мухтеремова в момент, коли він з другом сідав в свою машину. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.

“Затриманого сьогодні в Феодосії кримського татарина Еміля Мухтеремова ФСБ-шники відвезли до міського управління ФСБ, звідки Емілю вдалося зателефонувати своєму другові і повідомити про місце свого перебування. Незабаром після цього ті ж ФСБ-шники вивезли Еміля Мухтеремова в поле недалеко від селища Зибине Ічкінского (Радянського) району та змушували копати яму, погрожуючи його в неї закопати. Потім ФСБ-шники поїхали, залишивши Еміля в зазначеному місці”, — написав Р.Чубаров.

Як повідомляв УНН, у листопаді 2016 перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял заявив, що очікує нову хвилю арештів в анексованому Криму.

Українські Національні Новини

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