У Феодосії співробітники ФСБ арештували кримського татарина
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Надійшло повідомлення про новий арешт в Криму: у Феодосії ФСБ-шники затримали Еміля Мухтеремова в момент, коли він з другом сідав в свою машину. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.
“Затриманого сьогодні в Феодосії кримського татарина Еміля Мухтеремова ФСБ-шники відвезли до міського управління ФСБ, звідки Емілю вдалося зателефонувати своєму другові і повідомити про місце свого перебування. Незабаром після цього ті ж ФСБ-шники вивезли Еміля Мухтеремова в поле недалеко від селища Зибине Ічкінского (Радянського) району та змушували копати яму, погрожуючи його в неї закопати. Потім ФСБ-шники поїхали, залишивши Еміля в зазначеному місці”, — написав Р.Чубаров.
Як повідомляв УНН, у листопаді 2016 перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял заявив, що очікує нову хвилю арештів в анексованому Криму.