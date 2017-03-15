В Феодосии сотрудники ФСБ арестовали крымского татарина
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Поступило сообщение о новом аресте в Крыму: в Феодосии ФСБ-шники задержали Эмиля Мухтеремова в момент, когда он с другом садился в свою машину. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.
"Задержанного сегодня в Феодосии крымского татарина Эмиля Мухтеремова ФСБ-шники отвезли в городское управление ФСБ, откуда Эмилю удалось позвонить своему другу и сообщить о месте своего пребывания. Вскоре после этого те же ФСБ-шники вывезли Эмиля Мухтеремова в поле недалеко от поселка Зыбино Ичкинского (Советского) района и заставляли копать яму, угрожая его в нее закопать. Затем ФСБ-шники уехали, оставив Эмиля в указанном месте", - написал Р. Чубаров.
Как сообщал УНН, в ноябре 2016 первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял заявил, что ожидает новую волну арестов в аннексированом Крыму.