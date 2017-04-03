У двох судах Львова шукали вибухівку
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сьогодні у Львові на оперативну лінію “102” надійшло анонімне повідомлення про замінування приміщень судів по вулицях Чоловського та Степана Бандери у Львові. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
На місці працювали слідчо-оперативна служба вибухотехніки та кінологи.
На час перевірки установ всі люди були евакуйовані.
Перевіривши установи, вибухотехніки не знайшли небезпечних предметів у приміщенні суду. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, правоохоронці встановлюють особу аноніма, котрий надав неправдиве повідомлення.
Нагадаємо, 3 квітня до поліції надійшло повідомлення про замінування автовокзалу в місті Кременчук.