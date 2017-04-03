У двох судах Львова шукали вибухівку

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сьогодні у Львові на оперативну лінію “102” надійшло анонімне повідомлення про замінування приміщень судів по вулицях Чоловського та Степана Бандери у Львові. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

На місці працювали слідчо-оперативна служба вибухотехніки та кінологи.

На час перевірки установ всі люди були евакуйовані.

Перевіривши установи, вибухотехніки не знайшли небезпечних предметів у приміщенні суду. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, правоохоронці встановлюють особу аноніма, котрий надав неправдиве повідомлення.

Нагадаємо, 3 квітня до поліції надійшло повідомлення про замінування автовокзалу в місті Кременчук.

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