У двох судах Львова шукали вибухівку

На місці працювали слідчо-оперативна служба вибухотехніки та кінологи.

На час перевірки установ всі люди були евакуйовані.

Перевіривши установи, вибухотехніки не знайшли небезпечних предметів у приміщенні суду. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, правоохоронці встановлюють особу аноніма, котрий надав неправдиве повідомлення.

Нагадаємо, 3 квітня до поліції надійшло повідомлення про замінування автовокзалу в місті Кременчук.