В двух судах Львова искали взрывчатку
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сегодня во Львове на оперативную линию "102" поступило анонимное сообщение о заминировании помещений судов по улицам Чоловского и Степана Бандеры во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
На месте работали следственно-оперативная служба взрывотехники и кинологи.
На время проверки учреждений все люди были эвакуированы.
Проверив учреждения, взрывотехники не нашли опасных предметов в здании суда. Решается вопрос об открытии уголовного производства, правоохранители устанавливают личность анонима, который предоставил ложное сообщение.
Напомним, 3 апреля в полицию поступило сообщение о заминировании автовокзала в городе Кременчуг.