В двух судах Львова искали взрывчатку

На месте работали следственно-оперативная служба взрывотехники и кинологи.

На время проверки учреждений все люди были эвакуированы.

Проверив учреждения, взрывотехники не нашли опасных предметов в здании суда. Решается вопрос об открытии уголовного производства, правоохранители устанавливают личность анонима, который предоставил ложное сообщение.

Напомним, 3 апреля в полицию поступило сообщение о заминировании автовокзала в городе Кременчуг.