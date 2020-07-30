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У двох районах Сумської області ввели карантин

У двох районах Сумської області ввели карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. У Сумській області запровадили карантин на території Недригайлівського та Середино-Будського районів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Сумської ОДА.

"У зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації з коронавірусної інфекції COVID-19 у селищі міського типу Зноб-Новгородське Середино-Будського району та Недригайлівському районі... необхідно забезпечити організацію самоізоляції для встановлених контактних осіб з проведенням медико-санітарного спостереження протягом 14 днів з моменту останнього незахищеного контакту та лабораторного обстеження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прийнято також рішення заборонити проведення масових (розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших, крім культурних) заходів, а також діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, та відвідування закладів дошкільної освіти.

"У той же час у Недригайлівському та Середино-Будському районах посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів населенням, підприємствами та організаціями, які надають послуги з обслуговування населення. Що стосується громадського транспорту, то перевізникам необхідно забезпечити неухильне виконання правил перевезення пасажирів на період карантину (обов’язкове перебування водіїв та пасажирів в масках, проведення дезінфекції транспорту, допускати до роботи водіїв після обов’язкового контролю стану здоров’я медичним працівником, проведення температурного скринінгу та опитування на наявність ознак COVID-19)", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, до послаблення карантину не готові 12 регіонів та Київ — МОЗ.

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