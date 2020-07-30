В двух районах Сумской области ввели карантин

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100731 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109475 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 114337 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 145785 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114892 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 138470 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103597 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102761 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105033 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102262 просмотра

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В двух районах Сумской области ввели карантин

В двух районах Сумской области ввели карантин

Киев  •  УНН

 • 46891 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. В Сумской области ввели карантин на территории Недрыгайловского и Середина-Будского районов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

"В связи с осложнением эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в поселке городского типа Зноб-Новгородское Середино-Будского района и Недрыгайловском  районе... необходимо обеспечить организацию самоизоляции для установленных контактных лиц с проведением медико-санитарного наблюдения в течение 14 дней с момента последнего незащищенного контакта и лабораторного обследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принято также решение запретить проведение массовых (развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других, кроме культурных) мероприятий, а также деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению и посещению учреждений дошкольного образования.

"В то же время в Недригайловском и Середино-Будском районах усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий населением, предприятиями и организациями, предоставляющими услуги по обслуживанию населения. Что касается общественного транспорта, то перевозчикам необходимо обеспечить неукоснительное выполнение правил перевозки пассажиров на период карантина (обязательное пребывания водителей и пассажиров в масках, проведение дезинфекции транспорта, допускать к работе водителей после обязательного контроля состояния здоровья медицинским работником, проведение температурного скрининга и опрос на наличие признаков COVID-19)", - отмечается в сообщении.

Напомним, к ослаблению карантина не готовы 12 регионов и Киев - Минздрав.

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