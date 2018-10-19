У двох районах Києва зросли тарифи на опалення і гарячу воду

Згідно з текстом документа, комісія постановила встановити ТОВ “Євро-реконструкція” тарифи на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню: з централізованого опалення для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії — 1225,19 грн/Гкал; з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії — 32,58 грн/м.кв на місяць; з централізованого постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання — 73,53 грн/куб.м, з ПДВ; з централізованого постачання гарячої води за відсутності рушникосушильників — 67,93 грн/куб.м. Тарифи наведені з урахуванням ПДВ.

Слід зазначити, що, зокрема, централізоване опалення для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії подорожчало з 1181,85 до 1225,19 грн за ГКал — на 3,68%.

При цьому в НКРЕКП уточнили, що підвищення тарифів необхідне через зміну вартості теплової енергії у структурі тарифів у зв’язку з переглядом тарифів на теплову енергію, її виробництво, постачання для потреб населення. Також на рішення вплинула зміна рівня прожиткового мінімуму, а також зростання тарифів на водопостачання.

Нагадаємо, в Україні вартість тарифів на водопостачання у вересні зросла на 12,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України.