В двух районах Киева выросли тарифы на отопление и горячую воду

Согласно тексту документа, комиссия постановила установить ООО "Евро-реконструкция" тарифы на услуги по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды, которые предоставляются населению: по централизованному отоплению для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии - 1225,19 грн/Гкал; по централизованному отоплению для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии - 32,58 грн/м.кв в месяц; по централизованному снабжению горячей воды при условии подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения - 73,53 грн/куб.м с НДС; по централизованному снабжению горячей воды при отсутствии полотенцесушителей - 67,93 грн/куб.м. Тарифы указаны с учетом НДС.

Следует отметить, что, в частности, централизованное отопление для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии подорожало с 1181,85 до 1225,19 грн за Гкал - на 3,68%.

При этом в НКРЭКУ уточнили, что повышение тарифов необходимо из-за изменения стоимости тепловой энергии в структуре тарифов в связи с пересмотром тарифов на тепловую энергию, ее производство, поставки для нужд населения. Также на решение повлияло изменение уровня прожиточного минимума, а также рост тарифов на водоснабжение.

Напомним, в Украине стоимость тарифов на водоснабжение в сентябре выросла на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.