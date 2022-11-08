У двох районах Харківщини повернули газ і електрику понад тисячі домогосподарств, — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський про відновлення цивільного життя у звільненій Харківській області, пише УНН.
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Під час звернення Гарант зазначив, що одночасно із поверненням територій паралельно відбувається повернення нормального життя на вже звільненні області.
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“Триває робота з відновлення нормального життя у звільнених районах. Тільки за минулу добу і тільки, наприклад, у двох районах Харківщини повернули газ і електрику понад тисячі домогосподарств”, — повідомив Зеленський.
До того ж тривають ремонтні роботи і на всіх тих обʼєктах енергетики, які постраждали від нещодавніх російських ударів. Станом на цей вечір близько 4 млн українців у 14 областях та місті Києві відключені від електропостачання. Але більшість – саме за стабілізаційними графіками, а не аварійно.
Нагадаємо
Президент сказав, що в інформаційному просторі поки певне зменшення кількості новин із фронту. Проте Гарант запевнив, що повідомлень менше, ніж, наприклад, на початку осені, але це не означає, що інтенсивність боїв стала меншою.