У два райони Рівненщини від ранку скасовані рейси маршруток
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Зранку і донині не відправляються автобуси та маршрутки з Рівного до сіл Гощанського та Млинівського районів. Про це кореспонденту УНН повідомили в диспетчерській службі центрального автовокзалу.
Всього було скасовано близько 20 рейсів. У службі додали, що перевізники не скасовували рейси у ті села цих двох районів, які розташовані поблизу міжнародних трас.
Водночас кілька ранкових рейсів не відправилися в райцентри Володимирець та Рокитне. Міжнародні сполучення не призупинені, але автобуси приходять із запізненням.
У рівненському облавтодорі зауважують, що в області не введена заборона на рух транспорту в жодному районі. Хоча додають — проїзд ускладнений до 5 районів — Гощанського, Млинівського, Здолбунівського, Острозького та Демидівського.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, рух транспорту відновили на Тернопільщині.