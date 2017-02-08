В два района Ровенской области с утра отменены рейсы маршруток

Всего было отменено около 20 рейсов. В службе добавили, что перевозчики не отменяли рейсы в села этих двух районов, которые расположены вблизи международных трасс.

В то же время несколько утренних рейсов не отправились в райцентры Владимирец и Ракитное. Международные сообщения не приостановлены, но автобусы приходят с опозданием.

В Ровенском облавтодоре отмечают, что в области не введен запрет на движение транспорта ни в одном районе. Хотя добавляют - проезд затруднен в 5 районов - Гощанский, Млинивский, Здолбуновский, Острожский и Демидовский.

Напомним, как сообщал УНН, движение транспорта восстановили в Тернопольской области.