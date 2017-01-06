У ДТП на Харківщині загинуло шестеро осіб, серед них двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Вчора ввечері біля с.Чкаловське Харківської області сталася ДТП, в якій загинуло шестеро осіб (з них дві дитини 2009 р.н.), передає УНН з посиланням на прес-центр ДСНС.
Так, 5 січня близько 21 год. 17 хв. на 22 км автошляху Харків — Мелове, водій легкового автомобіля “Вольво-570” не впорався з керуванням, з’їхав у кювет з подальшим перекиданням.
“Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло шестеро осіб (з них дві дитини 2009 р.н.) та одну особу в важкому стані госпіталізовано до центральної районної лікарні,” — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, чоловік загинув на Харківщині внаслідок наїзду двох автомобілів.