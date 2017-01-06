В ДТП в Харьковской области погибли шесть человек, среди них двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Вчера вечером у с.Чкаловское Харьковской области произошло ДТП, в котором погибли шесть человек (из них два ребенка 2009 г.р.), передает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Так, 5 января около 21 ч. 17 мин. на 22 км автодороги Харьков - Меловое, водитель легкового автомобиля "Вольво-570" не справился с управлением, съехал в кювет с последующим опрокидыванием.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек (из них два ребенка 2009 г.р.) и один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную районную больницу", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, человек погиб в Харьковской области в результате наезда двух автомобилей.