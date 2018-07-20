У ДТП під Житомиром, попередньо, винен водій маршрутки – поліція
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 20 липня. УНН. У зіткненні маршрутки та фури у Житомирській області, попередньо, винен водій мікроавтобуса. Про це УНН повідомив начальник ГУНП у Житомирській області В'ячеслав Печененко.
"Я можу сказати, що провина водія маршрутки - стовідсотково, тому що гальмівного шляху не було і причини, що до цього призвели, ми зараз будемо встановлювати. Це може бути і відволікання водія, і що йому стало погано", - прокоментував Печененко.
Нагадаємо, що внаслідок зіткнення маршрутки Volkswagen із фурою DAF під Житомиром загинуло 10 людей, ще 10 травмовано. Діти, які постраждали внаслідок ДТП, госпіталізовані до реанімації.
Як повідомляв УНН, у Житомирській області оголосили жалобу за загиблими у ДТП.