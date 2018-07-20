В ДТП под Житомиром, предварительно, виноват водитель маршрутки – полиция

"Я могу сказать, что вина водителя маршрутки - стопроцентно, потому что тормозного пути не было и причины, которые к этому привели, мы сейчас будем устанавливать. Это может быть и отвлечения водителя, и ему стало плохо", - прокомментировал Печененко.

Напомним, что в результате столкновения маршрутки Volkswagen с фурой DAF под Житомиром погибли 10 человек, еще 10 травмированы. Дети, пострадавшие в результате ДТП, госпитализированы в реанимацию.

Как сообщал УНН, в Житомирской области объявили траур по погибшим в ДТП.