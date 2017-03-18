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У ДТП на Львівщині постраждала жінка та двоє дітей

У ДТП на Львівщині постраждала жінка та двоє дітей

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 березня. УНН. На Львівщині, на трасі Львів-Стрий, біля села Ковирі на пішодному переході трапилась ДТП, в якій постраждала жінка та двоє дітей. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

“ДТП трапилась близько 7:30, автомобіль Daewoo Lanos, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із авто марки Volkswagen. Внаслідок ДТП, постраждала пасажирка Lanos. В автомобілі Volkswagen постраждало двоє дітей”, — розповіли у прес-службі.

Перша дитина внаслідок зіткнення отримала струс головного мозку, друга — забій головного мозку.

Нагадаємо, 18 березня, у місті Дніпро, на вулиці Набережна Січеславська, сталася ДТП, у якій загинуло троє людей, одного — госпіталізовано.

 

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