В ДТП во Львовской области пострадала женщина и двое детей
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 марта. УНН. Во Львовской области, на трассе Львов-Стрый, возле села Ковыри на пешеходном переходе произошло ДТП, в котором пострадала женщина и двое детей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
"ДТП произошло около 7:30, автомобиль Daewoo Lanos выехал на встречную полосу и столкнулся с авто марки Volkswagen. В результате ДТП пострадала пассажирка Lanos. В автомобиле Volkswagen пострадали двое детей", - рассказали в пресс-службе.
Первый ребенок в результате столкновения получил сотрясение головного мозга, второй - ушиб головного мозга.
Напомним, 18 марта, в городе Днепр, на улице Набережная Сичеславская, произошло ДТП, в котором погибли три человека, один - госпитализирован.