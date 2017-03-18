В ДТП во Львовской области пострадала женщина и двое детей

"ДТП произошло около 7:30, автомобиль Daewoo Lanos выехал на встречную полосу и столкнулся с авто марки Volkswagen. В результате ДТП пострадала пассажирка Lanos. В автомобиле Volkswagen пострадали двое детей", - рассказали в пресс-службе.

Первый ребенок в результате столкновения получил сотрясение головного мозга, второй - ушиб головного мозга.

Напомним, 18 марта, в городе Днепр, на улице Набережная Сичеславская, произошло ДТП, в котором погибли три человека, один - госпитализирован.