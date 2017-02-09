У ДТП на Херсонщині потрапили прикордонники: один загинув, двоє в лікарні

Трагедія сталась зранку на трасі Херсон-Каланчак. Через кригу на дорозі авто з'їхало в кювет. Один прикордонник загинув на місці. Двох госпіталізували. Один з них у важкому стані.

Усі обставини аварії засовують правоохоронці.

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Нагадаємо, як повідомляв УНН, двоє харків'ян загинули внаслідок ДТП на автодорозі "Київ-Чоп".