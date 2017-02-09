У ДТП на Херсонщині потрапили прикордонники: один загинув, двоє в лікарні
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 9 лютого. УНН. На Херсонщині у ДТП потрапили військовослужбовці Державної прикордонної служби України. В результаті аварії одна людина загинула, двоє - у лікарні. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Азово- Чорноморського управління ДПСУ.
Трагедія сталась зранку на трасі Херсон-Каланчак. Через кригу на дорозі авто з'їхало в кювет. Один прикордонник загинув на місці. Двох госпіталізували. Один з них у важкому стані.
Усі обставини аварії засовують правоохоронці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рух транспорту обмежено в чотирьох областях України.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, двоє харків'ян загинули внаслідок ДТП на автодорозі "Київ-Чоп".