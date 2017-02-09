В ДТП в Херсонской области попали пограничники: один погиб, двое в больнице
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Херсонской области в ДТП попали военнослужащие Государственной пограничной службы Украины. В результате аварии один человек погиб, двое - в больнице. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского управления ГПСУ.
Трагедия произошла утром на трассе Херсон-Каланчак. Из-за льда на дороге автомобиль съехал в кювет. Один пограничник погиб на месте. Двух госпитализировали. Один из них в тяжелом состоянии.
Все обстоятельства аварии засовывают правоохранители.
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Напомним, как сообщал УНН, двое харьковчан погибли в результате ДТП на автодороге "Киев-Чоп".