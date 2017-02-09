В ДТП в Херсонской области попали пограничники: один погиб, двое в больнице

Трагедия произошла утром на трассе Херсон-Каланчак. Из-за льда на дороге автомобиль съехал в кювет. Один пограничник погиб на месте. Двух госпитализировали. Один из них в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства аварии засовывают правоохранители.

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Напомним, как сообщал УНН, двое харьковчан погибли в результате ДТП на автодороге "Киев-Чоп".