У ДСНС запевняють, що ресурсів для гасіння пожежі у Чорнобильській зоні достатньо
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Для гасіння пожежі у Чорнобильській зоні вистачає, як людських так і матеріальних ресурсів. Про це під час брифінгу заявив представник ДСНС України, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання, чому пожежники так довго не можуть загасити пожежу у Чорнобильській зоні та чи вистачає ресурсів людських та матеріальних, він зазначив: “Там дуже великі площі, людських та матеріальних ресурсів достатньо”.
“... дуже великі площі і погодні умови не дозволяють працювати дуже швидко, тому що вітер роздуває по всій території. У зв’язку з сухою зимою ми маємо посуху в лісах, тому пожежа розвивається дуже швидко. Зараз вона локалізована, зараз відбувається тління лісової підстилки та трави”, — додав рятувальник.
Нагадаємо, 16 квітня через сильний вітер у Чорнобильській зоні з’явилися нові осередки тління.
Як раніше повідомляв УНН, пожежі у Чорнобильській зоні відчуження, які знову виникли напередодні, вдалося загасити.
Водночас, значна частина задимлення в Києві, яке спостерігається відучора, є наслідком пожеж не лише в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області.