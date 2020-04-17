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У ДСНС запевняють, що ресурсів для гасіння пожежі у Чорнобильській зоні достатньо

У ДСНС запевняють, що ресурсів для гасіння пожежі у Чорнобильській зоні достатньо

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Для гасіння пожежі у Чорнобильській зоні вистачає, як людських так і матеріальних ресурсів. Про це під час брифінгу заявив представник ДСНС України, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на питання, чому пожежники так довго не можуть загасити пожежу у Чорнобильській зоні та чи вистачає ресурсів людських та матеріальних, він зазначив: “Там дуже великі площі, людських та матеріальних ресурсів достатньо”.

“... дуже великі площі і погодні умови не дозволяють працювати дуже швидко, тому що вітер роздуває по всій території. У зв’язку з сухою зимою ми маємо посуху в лісах, тому пожежа розвивається дуже швидко. Зараз вона локалізована, зараз відбувається тління лісової підстилки та трави”, — додав рятувальник.

Нагадаємо, 16 квітня через сильний вітер у Чорнобильській зоні з’явилися нові осередки тління.

Як раніше повідомляв УНН, пожежі у Чорнобильській зоні відчуження, які знову виникли напередодні, вдалося загасити.

Водночас, значна частина задимлення в Києві, яке спостерігається відучора, є наслідком пожеж не лише в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області.

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