В ГСЧС уверяют, что ресурсов для тушения пожара в Чернобыльской зоне достаточно
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Для тушения пожара в Чернобыльской зоне хватает, как человеческих так и материальных ресурсов. Об этом во время брифинга заявил представитель ГСЧС Украины, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос, почему пожарные так долго не могут потушить пожар в Чернобыльской зоне и хватает ли ресурсов человеческих и материальных, он отметил: "Там очень большие площади, человеческих и материальных ресурсов достаточно".
"... очень большие площади и погодные условия не позволяют работать очень быстро, потому что ветер раздувает по всей территории. В связи с сухой зимой мы имеем засухи в лесах, поэтому пожар развивается очень быстро. Сейчас она локализована, сейчас происходит тление лесной подстилки и травы", - добавил спасатель.
Напомним, 16 апреля из-за сильного ветра в Чернобыльской зоне появились новые очаги тления.
Как ранее сообщал УНН, пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, которые вновь возникли накануне, удалось потушить.
В то же время, значительная часть задымления в Киеве, которое наблюдается со вчерашнего дня, является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области.