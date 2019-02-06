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У ДСНС розповіли, які боєприпаси найчастіше знешкоджують

У ДСНС розповіли, які боєприпаси найчастіше знешкоджують

Київ • УНН

 • 12910 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Найчастіше працівники піротехнічних підрозділів ДСНС знешкоджують артилерійські снаряди та мінометні міни різних калібрів, а також ручні гранати. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

“Піротехнічними підрозділами ДСНС під час виконання робіт із гуманітарного розмінування найчастіше виявляють артилерійські снаряди та мінометні міни різних калібрів, в також ручні гранати”, - повідомили у прес-службі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку року рятувальники знешкодили майже 300 вибухонебезпечних предметів

Як повідомляв УНН, за минулий рік ДСНС знешкодили понад 140 тисяч вибухонебезпечних предметів

Як повідомляв УНН, житель Маріуполя намагався вивезти вибухівку з окупованого Донбасу.

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