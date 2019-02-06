У ДСНС розповіли, які боєприпаси найчастіше знешкоджують

“Піротехнічними підрозділами ДСНС під час виконання робіт із гуманітарного розмінування найчастіше виявляють артилерійські снаряди та мінометні міни різних калібрів, в також ручні гранати”, - повідомили у прес-службі.



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Як повідомляв УНН, за минулий рік ДСНС знешкодили понад 140 тисяч вибухонебезпечних предметів.



Як повідомляв УНН, житель Маріуполя намагався вивезти вибухівку з окупованого Донбасу.