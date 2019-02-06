В ГСЧС рассказали, какие боеприпасы чаще всего обезвреживают
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Чаще всего работники пиротехнических подразделений ГСЧС обезвреживают артиллерийские снаряды и минометные мины различных калибров, а также ручные гранаты. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Пиротехническими подразделениями ГСЧС во время выполнения работ по гуманитарному разминированию зачастую находят артиллерийские снаряды и минометные мины различных калибров, в также ручные гранаты", - сообщили в пресс-службе.
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Как сообщал УНН, за прошлый год ГСЧС обезвредили более 140 000 взрывоопасных предметов.
Как сообщал УНН, житель Мариуполя пытался вывезти взрывчатку с оккупированного Донбасса.