В ГСЧС рассказали, какие боеприпасы чаще всего обезвреживают

"Пиротехническими подразделениями ГСЧС во время выполнения работ по гуманитарному разминированию зачастую находят артиллерийские снаряды и минометные мины различных калибров, в также ручные гранаты", - сообщили в пресс-службе.



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Как сообщал УНН, за прошлый год ГСЧС обезвредили более 140 000 взрывоопасных предметов.



Как сообщал УНН, житель Мариуполя пытался вывезти взрывчатку с оккупированного Донбасса.