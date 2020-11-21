У ДСНС розповіли подробиці загорання маршрутки на Академмістечку

Так, відповідаючи на питання, чи дійсно біля станції метро “Академмістечко” вибухнула маршрутка, вона зазначила: “Казати, що вибух не можна”.

“Інформація про пожежу надійшла о 17:02, о 17:35 пожежу повністю ліквідували. На місці пожежі було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної техніки, а також 15 осіб особового складу. Зі слів водія, маршрутка була порожня, він готувався до посадки людей, завів маршрутку і саме почув якись хлопок, і після цього маршрутка почала палати. Постраждалих немає”, — додала вона.

Нагадаємо, у Києві біля станції метро “Академмістечко” спалахнула маршрутка.