У ДСНС розповіли подробиці загорання маршрутки на Академмістечку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Києві біля станції метро “Академмістечко” загорілася маршрутка. Внаслідок події ніхто не постраждав. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила полковник цивільного захисту ДСНС Києва Світлана Водолага.
Так, відповідаючи на питання, чи дійсно біля станції метро “Академмістечко” вибухнула маршрутка, вона зазначила: “Казати, що вибух не можна”.
“Інформація про пожежу надійшла о 17:02, о 17:35 пожежу повністю ліквідували. На місці пожежі було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної техніки, а також 15 осіб особового складу. Зі слів водія, маршрутка була порожня, він готувався до посадки людей, завів маршрутку і саме почув якись хлопок, і після цього маршрутка почала палати. Постраждалих немає”, — додала вона.
Нагадаємо, у Києві біля станції метро “Академмістечко” спалахнула маршрутка.