В ГСЧС рассказали подробности возгорания маршрутки на Академгородке

Так, отвечая на вопрос, действительно ли у станции метро "Академгородок" взорвалась маршрутка, она отметила: "Говорить, что взрыв нельзя".

"Информация о пожаре поступила в 17:02, в 17:35 пожар полностью ликвидировали. На месте пожара было задействовано 3 единицы основной и специальной техники, а также 15 человек личного состава. По словам водителя, маршрутка была пустая, он готовился к посадке людей, завел маршрутку и услышал какой то хлопок, и после этого маршрутка начала гореть. Пострадавших нет", - добавила она.

Напомним, в Киеве возле станции метро "Академгородок"загорелась маршрутка.