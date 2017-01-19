У ДСНС повідомили про дві надзвичайні події під час святкування Водохреща
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні, 19 січня в Україні під час святкування Водохреща зафіксовано дві надзвичайні події, загалом ж святкування Водохреща проходить без надзвичайних ситуацій. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
За даними відомства, у Черкасах у 80-річної жінки після занурення у воду погіршилося самопочуття і вона втратила свідомість. В свою чергу рятувальники та курсанти Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля поклали її на спеціальні ноші та віднесли до намету, де жінку терміново оглянули медичні працівники та госпіталізували до лікарні.
Водночас, у Дніпрі близько 11:00 на Воронцовському пляжі співробітники аварійно-рятувальної частини на водних об’єктах ГУ ДСНС області залучались для допомоги 36-річному чоловіку. Рятувальники та волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста на ношах доставили чоловіка до карети швидкої медичної допомоги.
“Інших надзвичайних подій на водоймах країни на даний момент не зафіксовано. В цілому святкування Водохреща в Україні проходить без надзвичайних ситуацій”, — сказано в повідомленні.