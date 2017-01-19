В ГосЧС сообщили о двух происшествиях во время празднования Крещения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Сегодня, 19 января в Украине во время празднования Крещения зафиксировано два чрезвычайных происшествия, в общем же празднование Водохреща проходит без чрезвычайных ситуаций. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ДСНС Украины, передает УНН.
По данным ведомства, в Черкассах у 80-летней женщины после погружения в воду ухудшилось самочувствие и она потеряла сознание. В свою очередь спасатели и курсанты Черкасского института пожарной безопасности им. Героев Чернобыля положили ее на специальные носилки и отнесли в палатку, где женщину срочно осмотрели медицинские работники и госпитализировали в больницу.
В то же время, в Днепре около 11:00 на Воронцовском пляже сотрудники аварийно-спасательной части на водных объектах ГУ ГосЧС области привлекались для помощи 36-летнему мужчине. Спасатели и волонтеры отряда быстрого реагирования Красного Креста на носилках доставили мужчину в карету скорой медицинской помощи.
"Других происшествий на водоемах страны на данный момент не зафиксировано. В целом празднование Крещения в Украине проходит без чрезвычайных ситуаций ", - сказано в сообщении.