У ДСНС показали, як транспортували облиту кислотою чиновницю з Херсону
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. В.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк, яку, за попередніми даними, облили концентрованою сірчаною кислотою, транспортував з Херсона до Києва для продовження лікування літак ДСНС. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу відомства.
У середу, 1 серпня, близько 17:00, літак ДСНС приземлився на столичному аеродромі із постраждалою. На жінку вже чекала карета швидкої. Надалі здоров'ям Катерини опікуватимуться столичні лікарі.
Нагадаємо, Катерину Гандзюк, яка зазнала хімічних опіків в результаті нападу, напередодні виписали з лікарні у Херсоні. Вона продовжить лікування у Київському опіковому центрі.
В.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк 31 липня облили невідомою речовиною у Херсоні. Жінку госпіталізували у реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла.
Згодом були отримані попередні висновки судово-медичної експертизи, з яких стало відомо, що жінку облили концентрованою сірчаною кислотою. У зв'язку з отриманням висновку про ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень та їх небезпечності для життя злочин перекваліфікували на ст.15, п.4 ч.2 ст.115 (замах на вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) КК України.