В ГСЧС показали, как транспортировали облитую кислотой чиновницу из Херсона

В среду, 1 августа, около 17:00, самолет ГСЧС приземлился на столичном аэродроме с пострадавшей. На женщину уже ждала карета скорой помощи. В дальнейшем здоровьем Екатерины будут заниматься столичные врачи.

Напомним, Екатерину Гандзюк, которая получила химические ожоги в результате нападения, накануне выписали из больницы в Херсоне. Она продолжит лечение в Киевском ожоговом центре.

И.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк 31 июля облили неизвестным веществом в Херсоне. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела.

Позже были получены предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы, из которых стало известно, что женщину облили концентрированной серной кислотой. В связи с получением заключения о степени тяжести полученных телесных повреждений и их опасности для жизни преступление переквалифицировали на ст.15, п.4 ч.2 ст.115 (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Украины.