У ДСНС оприлюднили відеоролик до триріччя подій в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. До триріччя з початку антитеророристичної операції на сході України Держслужба з надзвичайних ситуацій оприлюднила відеоролик, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
На сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій з'явився відеоролик до триріччя початку антитеророристичної операції на Сході України.
До ролика увійшли кадри роботи Антитерористичного центру, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, Збройних сил, які зазначають, що в результаті спільної роботи та єдності зусиль всім підрозділам вдається своєчасно та швидко реагувати в надзвичайних ситуаціях, запобігати та зберігати життя українського народу.
Як повідомляв УНН, учасники АТО отримали подяки та відзнаки у Кропивницькому.