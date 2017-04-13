В ДСНС обнародовали видеоролик к трехлетию событий в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. К третьей годовщине с начала антитеррористической операции на востоке Украины Госслужба по чрезвычайным ситуациям обнародовала видеоролик, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ДСНС.
На сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям появился видеоролик к трехлетию начала антитеррористической операции на Востоке Украины.
В ролик вошли кадры работы Антитеррористического центра, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Службы безопасности Украины, Вооруженных сил, которые отмечают, что в результате совместной работы и единства усилий всем подразделениям удается своевременно и быстро реагировать в чрезвычайных ситуациях, предотвращать и сохранять жизнь украинского народа.
Как сообщал УНН, участники АТО получили благодарности и награды в Кропивницком.