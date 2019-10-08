У ДСНС оголосили півмільярдний тендер на закупівлю літака
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС оголосив тендер на придбання літака АН-32П (або еквіваленту) загальною вартість 500 000 000 грн. Про це йдеться на порталі публічних закупівель Prozorro, передає УНН.
Повідомлення про закупівлю було оприлюднене 3 жовтня, проведення аукціону заплановане на 10 грудня поточного року.
У технічних вимогах до закупівлі вказано, що максимальна злітна маса літака повинна становити 29700 кг, а літак має бути внесений до Переліку даних Сертифікату типу № ТЛ 0004.
Також літак повинен мати ресурс на не менше 16000 год/8000 польотів, з них 4000 польотів на пожежогасіння. Строк служби літака до першого ремонту має становити 5 років.
Як писав УНН, МВС замовило 13 літаків ДП "Антонов".